District Z - Épreuve « Haute Voltige » pour Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Jarry

L’heure est venue pour nos volontaires du soir de passer au niveau 2. Pour cette épreuve “Haute Voltige” imaginée par le Professeur Z, Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Jarry vont devoir faire appel à leur courage, leur coordination mais aussi leur précision. Il est 1h du matin et la fatigue se fait déjà ressentir mais la difficulté va monter d’un cran. Sandrine va devoir vaincre sa peur du vide pour décrocher les 2 pass promis par le Professeur Z en cas de victoire. Mais une fois de plus, les zombies sont bien décidés à leur mener la vie dure… Extrait de District Z, émission du Vendredi 18 décembre 2020 sur TF1.