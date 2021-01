District Z - Épreuve « Haute Voltige » pour Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti

En savoir plus sur Denis Brogniart

Il est 4h du matin, la nuit est déjà très éprouvante pour nos volontaires et elle n’est pas terminée. Place maintenant au niveau 3. Précision, rapidité et courage sont les maîtres-mots de cette épreuve. Les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour triompher de l’épreuve “Haute Voltige”. Dans un bâtiment rempli de zombies, Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti vont devoir éteindre des barils en feu. Après avoir remporté leurs premiers badges, ils vont devoir en récupérer d’avantage ! Extrait de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.