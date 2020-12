District Z - Épreuve « Hôtel Vertigo » pour Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon

En savoir plus sur Denis Brogniart

Pour cette première épreuve de niveau 1, les volontaires vont séjourner dans le mystérieux hôtel Vertigo. Observation, coordination et courage seront à glisser dans leurs bagages ! Et pour cette mission de la plus haute importance, ce sont Baptiste Lecaplain, Bruno Guillon et Marine Lorphelin qui ont été réquisitionnés. Sauront-ils relever la première mission du Professeur Z ? Marine Lorphelin parviendra-t-elle à vaincre sa peur du vide ? Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon parviendront-ils à réussir leur mission face aux terribles zombies ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.