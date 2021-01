District Z - Épreuve « Hôtel Vertigo » pour Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti

En savoir plus sur Denis Brogniart

Pour cette première épreuve de niveau 1, les volontaires vont s’aventurer dans l'immense ”Hôtel Vertigo”. Courage, coordination et endurance seront nécessaires pour triompher de cette épreuve ! Et pour cette première mission de la plus haute importance, ce sont Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti qui ont été réquisitionnés. Sauront-ils relever la première mission du Professeur Z ? Remporter cette épreuve est primordiale pour bien débuter. Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti parviendront-ils à réussir leur mission face aux terribles zombies ? Extrait de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.