District Z - Épreuve « Memento » pour Camille Lacourt, Ahmed Sylla, Florent Peyre et Héloïse Martin

Le jour se lève à peine sur le District Z. Il est 6h du matin, les volontaires ont froid et sont épuisés mais ils vont devoir se surpasser pour l’épreuve la plus difficile du District Z. A la clef : encore 4 précieux pass à gagner pour dévaliser la chambre forte du Professeur Z. Au programme de cette épreuve “Memento,” il vont devoir faire appel à leur coordination, leur mémoire mais aussi leur endurance. Camille Lacourt, Ahmed Sylla, Florent Peyre et Héloïse Martin gagneront-ils cette épreuve tant redoutée ? Extrait de District Z, émission du vendredi 01 janvier 2021 sur TF1.