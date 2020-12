District Z - Épreuve « Memento » pour Cartman, Denitsa Ikonomova, Vincent Desagnat et Arnaud Ducret

En savoir plus sur Denis Brogniart

Il est 6h du matin. Les volontaires sont épuisés et ont froid. Mais ils vont devoir se surpasser dans la dernière épreuve du District Z. Le jour s’est levé pour vivre cette dernière épreuve et il va falloir de la coordination, de la mémoire mais aussi de l’endurance. Arnaud Ducret, Denitsa Ikonomova, Cartman et Vincent Desagnat comptent bien tout donner pour décrocher les derniers pass qui leur permettront de vider les coffres de la chambre forte du Professeur Z. Extrait de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.