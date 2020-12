District Z - Épreuve « Zone Commando » pour Michaël Youn et Vincent Desagnat

En savoir plus sur Denis Brogniart

Il est presque minuit. Michaël et Vincent vont devoir se dépasser pour faire gagner un nouveau pass à leur équipe. La deuxième et dernière épreuve du niveau 1 est une épreuve d’adresse. Les deux volontaires vont devoir récupérer des frisbees avant de tenter de les lancer à travers des cercles de feu. Un vrai parcours du combattant parsemé de zombies attend Michaël et Vincent. Vont-ils parvenir à se dépasser pour l’association ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.