District Z – La Crypte de Méroé : Laurent Maistret, Anne-Sophie Girard, Clémence Castel, Gil Alma et Lola Dubini

Le Professeur Z est passionné d'egyptologie et invite maintenant ses invités à visiter La crypte de Méroé, une sorcière égyptienne. A deux et dos à dos, Laurent Maistret, aveuglé, et Anne-Sophie Girard,guide mais privé de ses mains, vont devoir retrouver les 2 parties du Talisman qui se trouvent dans 2 des 10 urnes funéraires de la crypte. Une mission de niveau 1 qui demande coordination, agilité et rapidité. District Z Reloaded – Extrait de l'émission 1 diffusée le samedi 4 décembre 2021 sur TF1.