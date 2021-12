District Z – Opération Condor : Le parcours du combattant spécial Zombies pour Clémence Castel et Laurent Maistret

C'est une épreuve que nos deux gagnants de Koh-Lanta connaissent bien. Sauf que d'habitude, il n'y a pas de zombies sur leur parcours du combattant ! Heureusement, ils vont pouvoir compter sur Lola Dubini et Gil Alma pour assurer leur sécurité en tenant éloigner les zombies. "C'est l'une des épreuves les plus difficiles," prévient Denis Brogniart. Loin d'effrayer les invités du District Z, ils ont décidé de jouer le "pass en or" qui fait office de Quitte ou Double. Avec cette épreuve de niveau 2, ils peuvent tout perdre ou tout gagner. Ont-ils fait le bon choix ? Réponse en images. District Z Reloaded – Extrait de l'émission 1 diffusée le samedi 4 décembre 2021 sur TF1.