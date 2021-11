District Z Reloaded - Nouvelle version : plus effrayante, plus éprouvante et plus impitoyable !

Cette année, l’aventure monte d’un cran et le Professeur Z sera plus impitoyable que jamais ! 11 épreuves inédites : des nouveaux décors et plus de phobies. En plus des épreuves emblématiques de la saison dernière, onze nouvelles font leur apparition et attendent nos personnalités. Difficiles et éprouvantes, toutes joueront avec les nerfs des volontaires qui vont devoir cette année dépasser leurs émotions, leurs limites physiques mais surtout leurs phobies ! Rendez-vous le Samedi 4 décembre à 21h05 sur TF1 pour le retour de "District Z Reloaded".