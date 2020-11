District Z – Secret Défense : Pénétrez dans l’immense propriété du Professeur Z !

En savoir plus sur Denis Brogniart

Dans une immense propriété à l’abris des regards, le Professeur Z, un scientifique fortuné, menait dans le plus grand secret des expériences interdites. Jusqu’au jour où le laboratoire explosa, bouleversant toutes les vies aux alentours. Depuis ce jour, on entendit plus jamais parler du professeur fou et cette zone fût immédiatement classé Secret Défense. L’armée boucla le périmètre en interdisant son accès à toutes personnes, cette zone porte désormais le nom de District Z. Quelques années plus tard, le Professeur Z réapparait en diffusant un mystérieux message dans le monde entier. Il défie les plus courageux d’oser pénétrer dans le district pour essayer de dérober une partie de sa fortune. A la nuit tombée, 5 volontaires vont pénétrer dans le District Z pour braquer sa chambre forte et repartir avec un maximum de lingots d’or au lever du soleil. Livré à eux-mêmes, ces volontaires devront unir leurs forces pour affronter les épreuves créées et contrôlées par le Professeur Z. Comment s’en sortiront les célébrités ? Réponse le Vendredi 11 décembre sur TF1.