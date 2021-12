EXCLU - Clémence Castel, Laurent Maistret, Lola Dubini, Gil Alma et Anne-Sophie Girard pénètrent dans le District Z !

Pour inaugurer cette nouvelle saison de "District Z Reloaded", le Professeur Z a autorisé 5 volontaires à pénétrer dans sa zone. Clémence Castel, double vainqueur de Koh-Lanta, Gil Alma, comédien, Lola Dubini, chanteuse, Laurent Maistret, vainqueur de Koh-Lanta et vainqueur de Danse avec les stars, et enfin Anne-Sophie Girard, humoriste. Leur but : remporter un maximum d'épreuves pour pouvoir pénétrer dans la chambre forte du Professeur Z. L'argent qu'ils parviendront à récolter, ira à l'association E-Enfance qui lutte contre le cyber-harcèlement chez les enfants. Rendez-vous Samedi 4 décembre à 21h05 sur TF1 !