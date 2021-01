EXCLU - Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Camille Cerf, Julien Arruti et Tony Saint Laurent pénètrent dans le District Z

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est au tour de Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Camille Cerf, Julien Arruti et Tony Saint Laurent de rentrer dans le District Z. Ils sont les prochains volontaires à avoir accepté le défi du Professeur Z. Cette aventure nouvelle génération va les pousser dans leurs retranchements. Ils vont devoir se surpasser pour gagner les épreuves et éviter les zombies. Leur but ultime : voler les lingots du Professeur Z afin de gagner un maximum d’argent pour l’association « France Alzheimer ». Pour l’heure, découvrez la rencontre de nos volontaires avec Denis Brogniart qui les accompagnera tout au long de cette incroyable nuit… DISTRICT Z, rendez-vous le vendredi 08 janvier à 21h05 sur TF1.