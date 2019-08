DIVERSION - Jarry, Manu Payet, Claudia Tagbo, Florent Peyre et Chantal Ladesou portés par la magie, le 24 août sur TF1

Dans "DIVERSION", Arthur et son équipe vous dévoilent la magie comme vous ne l’avez encore jamais vue à la télévision !

Les six magiciens, Luc, le scientifique, Viktor, le mentaliste, Gus, le manipulateur, Caroline, l’ensorceleuse, Enzo, l’insaisissable et Antonio, l’expert, vont une fois de plus unir leur talent pour repousser les limites de la magie ! Mais seront-ils capables de faire encore mieux que la dernière fois et repousser les limites de notre imagination ?

N'ESSAYEZ PAS DE COMPRENDRE, LAISSEZ-VOUS JUSTE SURPRENDRE !

Pour l’occasion, ils ont préparé des illusions pleines de rebondissements qui vont perturber et éblouir tous les sens !

Au programme : grande illusion, mentalisme, close-up, lévitation, téléportation… Toutes les facettes de la magie contemporaine seront à l’honneur avec des numéros extraordinaires ! Même les téléspectateurs vont être mis à contribution puisqu’ils vont pouvoir participer à un tour de magie interactif qui tentera de matérialiser leurs pensées !

Pour cette soirée exceptionnelle, Arthur et ses invités, Jarry, Claudia Tagbo, Manu Payet, Chantal Ladesou et Florent Peyre, vont se laisser porter par la magie et surtout halluciner !

DIVERSION, LA MAGIE CONTINUE

Et à partir de 22h50, Arthur va accueillir dans DIVERSION, LA MAGIE CONTINUE de nouveaux invités : Iris Mittenaere, Kamel Ouali, Maeva Coucke et Cartman. Pour cette deuxième partie, les six magiciens ont invité d’autres noms de la grande illusion ! Leur but est de présenter, à leur tour, des numéros qui vont vous rendre dingue. Parmi eux : Tim Silver, Zack et Stan, Lioz, Nicolas Ribs, Fred Razon et Mathieu Sepson !



Prêts pour une soirée… magique ?

Rendez-vous le samedi 24 août à partir de 21h05 sur TF1 !