Retrouvez l'univers incroyable de Diversion vendredi 5 janvier sur TF1

Par Muriel DEHAINAULT | Ecrit pour TF1 |

Pour ce deuxième numéro, six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé !



Caroline Marx « L’ensorceleuse », Enzo Wayne « L‘insaisissable », Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le manipulateur », Antonio « l’expert » et Viktor Vincent « Le mentaliste » se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour.

Sur le plateau, ils vont surprendre anonymes et célébrités à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres !



Arthur va accueillir en plateau plusieurs personnalités toutes impressionnées et troublées par les pouvoirs des 6 magiciens : Karine Ferri, Tarek Boudali, Anne Roumanoff, Philippe Lacheau et Rachid Badouri !

Les membres du public ne seront pas en reste : notre team de choc leur a réservé de nombreuses surprises … Même les téléspectateurs vont pouvoir participer avec un tour interactif prodigieux !

Prêts pour une soirée… magique ?

Rendez-vous le Vendredi 5 Janvier à 21h sur TF1 !