Anne Roumanoff et Titoff n’en reviennent pas ! Que s’est-il passé ?

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Retrouvez dès à présent Luc Langevin qui, en face-à-face avec Anne Roumanoff et Titoff, a réussi à les époustoufler. Il leur a offert un numéro exceptionnel. Bien que sceptiques au départ, ils ont en effet très vite changé d’avis. Et pour cause, ils ont usé de multiples stratagèmes pour déstabiliser Luc, mais, comme vous le savez, la magie l’emporte toujours. Regardez ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.