Bouche bée, Camille Lou en est bouche bée ! Mais que lui a fait Caroline Marx ?

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Caroline Marx a plus d’un tour dans son sac. Et ce soir, elle compte bien mettre un terme aux idées reçues : toutes les femmes ne prennent pas six heures à s’apprêter. Caroline, elle, le fait en cinq secondes. C’est ce que l’on appelle le « Quick Change ». Et quoi de mieux que de se changer en toute rapidité devant des célébrités ? Rien ! Charlotte Namura, Baptiste Giabiconi, Leila Ben Khalifa ou encore Moundir sont les piégés du jour. Découvrez sans plus attendre leur réaction. C’est hilarant ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.