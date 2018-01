C’est dingue ! Jean-Marc Généreux n’en croit pas ses yeux

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Luc Langevin a un nouveau tour à vous dévoiler. Et pour vous éblouir, il a piégé Jean-Marc Génereux, le célèbre juré de Danse avec les stars. Sans artifices, avec un simple jeu de cartes, il lui en a mis plein les yeux. Jean-Marc Généreux vient en effet d’assister à une expérience unique en son genre : un voyage dans le temps. Et ça, Jean-Marc achète à coup sûr ! Et vous ? — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.