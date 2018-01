C’est impressionnant ! Tentez au plus vite ce numéro de télépathie

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Enzo l’insaisissable vous propose un numéro de télépathie. Imaginez un instant que votre écran de téléviseur n’existe plus, et laissez-vous guider ! Ecoutez attentivement : pensez à un nombre de deux chiffres entre 10 et 99. De ce chiffre que vous aurez choisi, vos allez soustraire les deux chiffes qui composent votre nombre à votre nombre. Par exemple, si vous avez choisi 98, vous soustrayez à ce nombre 9 et ensuite 8. Choisissez donc votre chiffre et faites le calcul. Quel est votre résultat ? A quelle personnalité votre numéro est-il associé ? Serait-ce… ? Incroyable, non ? — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.