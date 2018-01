Découvrez Kamel, l’as de la télékinésie

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Vous le savez certainement, la magie est faite de grandes illusions comme de performances toutes simples, l’essentiel, c’est qu’elle soit poétique et qu’elle nous fasse voyager. Et ça, Kamel le magicien l’a tout à fait saisi. Il vous le démontre ce soir avec un tour de télékinésie. Tout le monde est bluffé. En même temps, comment ne pas l’être ? Regardez ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.