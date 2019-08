Diversion - Emission du 24 août 2019

Dans « DIVERSION », Arthur et son équipe vous dévoilent la magie comme vous ne l’avez encore jamais vue à la télévision : lire dans les pensées, transformer la matière, défier la gravité, apparaître ou disparaître… Les six magiciens, Luc, le scientifique, Viktor, le mentaliste, Gus, le manipulateur, Caroline, l’ensorceleuse, Enzo, l’insaisissable et Antonio, l’expert, vont une fois de plus unir leur talent pour repousser les limites de la magie. Mais seront-ils capables de faire encore mieux que la dernière fois et repousser les limites de notre imagination ? Pour l’occasion, ils ont préparé des illusions pleines de rebondissements qui vont perturber et éblouir tous les sens. Au programme : grande illusion, mentalisme, close-up, lévitation, téléportation… Toutes les facettes de la magie contemporaine seront à l’honneur avec des numéros extraordinaires. Pour cette soirée exceptionnelle, Arthur et ses invités, Jarry, Claudia Tagbo, Manu Payet, Chantal Ladesou et Florent Peyre, vont se laisser porter par la magie et surtout halluciner.