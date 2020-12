Le temps d’une soirée exceptionnelle, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de « DIVERSION » ! Caroline « L’ensorceleuse », Enzo « L‘insaisissable », Luc « Le Scientifique », Gus « Le manipulateur », Antonio « l’expert » et Viktor « Le mentaliste » se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Les six magiciens de « DIVERSION », spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme, vont prendre le contrôle de votre télé ! Sur la piste prestigieuse du Cirque d’Hiver Bouglione, ils vont surprendre Arthur et ses invités Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Vincent Lagaf' à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres ! Regardez bien, vous serez juste époustouflés !