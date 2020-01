Diversion du 24 janvier 2020

Le temps d’une soirée, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de Diversion. Nos six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé. Caroline Marx « L’Ensorceleuse », Enzo Wayne « l’Insaisissable » Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le Manipulateur », Antonio « L’Expert » et Viktor Vincent « le Mentaliste » se sont donnés pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Ils vont être rejoint par des magiciens du monde entier : Joséphine Lee, Tim Silver, Nicolas Ribs et le duo déjanté Zack et Stan. Sur le plateau, ils vont surprendre nos célébrités, le public et vous, à la maison, à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres. Arthur va accueillir en plateau des personnalités toutes impressionnées et troublées par les pouvoirs des magiciens de Diversion : Bruno Guillon, Vitaa et Slimane, Camille Lou, Lara Fabian, Arnaud Ducret, Christine Bravo, Stéphane Plaza, Vincent Dessagnat et Baptise Giabiconi. Prêts pour une soirée… magique ?