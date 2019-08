Arthur va accueillir dans « DIVERSION, LA MAGIE CONTINUE » de nouveaux invités : Iris Mittenaere, Kamel Ouali, Maeva Coucke et Cartman. Pour cette deuxième partie, les six magiciens ont invité d’autres noms de la grande illusion. Leur but est de présenter, à leur tour, des numéros qui vont vous rendre dingue. Parmi eux : Tim Silver, Zack et Stan, Lioz, Nicolas Ribs, Fred Razon et Mathieu Sepson.