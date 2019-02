Diversion - Partie 2

Le temps d’une soirée exceptionnelle, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de « DIVERSION » ! Caroline « L’ensorceleuse », Enzo « L‘insaisissable », Luc « Le Scientifique », Gus « Le manipulateur », Antonio « l’expert » et Viktor « Le mentaliste » se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Les six magiciens de « DIVERSION », spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme, vont prendre le contrôle de votre télé ! Sur la piste prestigieuse du Cirque d’Hiver Bouglione, ils vont surprendre Arthur et ses invités Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Vincent Lagaf' à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres ! Regardez bien, vous serez juste époustouflés ! Et à partir de 23h10, Arthur proposera, pour la première fois, « DIVERSION, LA MAGIE CONTINUE » ! Les six prestidigitateurs de « DIVERSION » soutiendront chacun un nouveau magicien coup de cœur qu’ils viendront présenter au public et aux invités d’Arthur. Ces nouveaux magiciens seront en compétition pour remporter une place dans la prochaine émission de « DIVERSION » ! Ce sont les invités Franck Gastambide, Camille Lellouche, Iris Mittenaere, Philippe Lacheau et Tarek Boudali qui voteront pour le magicien qui les a le plus impressionnés. Alors qui de Moulla, Tim Silver, Les French Twins, Lioz Shem Tov, Mathieu Stepson ou Zack & Stan reviendra en guest dans « DIVERSION » ? Qui bluffera le plus les invités d’Arthur ? Qui fera le tour le plus spectaculaire ?