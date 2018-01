Gus, le manipulateur et Karine Ferri

Une des 5 enveloppes contient 100 € – Approchez-vous, ouvrez grand les yeux – ce soir nous allons parler de magie. La magie comme vous ne l’avez encore jamais vue à la télévision. La magie qui vous transforme en une chose extraordinaire : lire dans les pensées, défier la gravité, transformer la matière, apparaitre et disparaitre. Nos magiciens ont préparé pour vous des illusions pleines de rebondissements qui vont perturber votre imagination, et éblouir tous vos sens. Seront-ils capables de faire encore mieux que la première fois ? Repousser les limites de votre imagination. Sans limite, plus fort et plus bluffant que jamais : Caroline Marx « L’ensorceleuse », Enzo Wayne « L‘insaisissable », Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le manipulateur », Antonio « l’expert » et Viktor Vincent « Le mentaliste ». Voici les six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé ! Une émission présentée par Arthur qui va accueillir en plateau plusieurs personnalités toutes impressionnées et troublées par les pouvoirs des 6 magiciens : Karine Ferri, Tarek Boudali, Anne Roumanoff, Philippe Lacheau et Rachid Badouri ! Un conseil, n’essayez pas de comprendre laissez-vous juste surprendre. Au final, tout ceux-ci n’est que pure Diversion…