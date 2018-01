Magique ! Quand Harry Potter se fait bluffer

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Ce soir, les magiciens n’ont pas uniquement piégé les stars françaises, ils ont également bluffé des stars internationales à l’image de Daniel Radcliffe et Mark Ruffalo. Enzo l’insaisissable les a tout simplement estomaqués. Grace à son don de prédiction, le magicien a fait l’exploit de deviner la carte préférée de Mark Ruffalo. Avant cela, pour immortaliser l’instant, Enzo a pris un selfie en compagnie des deux acteurs et ce, sans appareil photo. C’est bluffant, regardez ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.