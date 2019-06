NEWS - Mardi 31/03/15 - 14:20

Dans cette quatrième saison inédite, Doc Martin accueille dans son quotidien Junior, un fils de 10 ans dont il ignorait l'existence jusqu'à la saison dernière. Mais la cohabitation entre le jeune garçon et Julie, qui rêve de partir en voyage de noces, va poser quelques problèmes au médecin... Pascale Breugnot, productrice chez Ego productions, en dit plus sur cette nouvelle saison et l'avenir de la série.