Doc Martin - S01 E01 - Bienvenue à Port-Garrec

Chirurgien célèbre au CHU de Lyon, le docteur Martin Le Foll est soudain victime de la phobie du sang. Un an plus tard on le retrouve simple médecin dans le petit port breton de Port-Garrec. Doc Martin, au comportement rigide et parfois surprenant, a du mal à s’adapter à la population très spéciale du bourg. Ici chacun dit ce qu’il pense et Martin aussi. Le premier cas médical dont Martin a la charge trouble le calme de Port-Garrec : un officier des commandos marine est victime d’un syndrome surprenant : il a les seins qui poussent ! D’autres cas semblables se présentent au docteur. Quel est donc l’origine du mal ?