Doc Martin - S01 E02 - Trop, c'est trop !

Le docteur Martin Le Foll a beaucoup de mal à s’adapter aux caractères farfelus des habitants de Port-Garrec, à commencer par Clémentine, sa secrétaire médicale totalement incompétente. Un jour, l’addition de son ignorance, de son incapacité et son inaptitude totale à faire son travail manque de mettre en réel danger la vie d’un enfant malade. Martin craque et la vire sur le champ. Aussitôt la ville entière se ligue contre lui, coupable d’avoir mal traité une jeune fille innocente du cru que tout le monde adore. Commence alors pour Martin une remise en question: et s’il s’était lourdement trompé en décidant de s’installer à Port-Garrec ?