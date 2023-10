Doc Martin - S01 E05 - Amour de jeunesse

L’amour débarque à Port-Garrec et Martin ne sait plus où donner de la tête. Il doit se défendre de la passion dévorante que lui porte une de ses très jeunes patientes tout en protégeant sa tante Jeanne du retour d’un vieil amoureux trop entreprenant. Maladroit jusqu’à l’excès, le Doc ne sait pas mieux répondre aux sentiments que Julie l’institutrice lui porte. Qui est le plus surprenant ? Les habitants de Port-Garrec où le Doc lui-même ?