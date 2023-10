Doc Martin - S03 E08 - Madame Le Foll

Alors que Port Garrec s'apprête à fêter en grande pompe le mariage du Doc et de Julie, une certaine Hortense Le Foll arrive au village... Martin est-il prêt à devenir bigame ou a-t-il réellement oubliser ses premières noces, célébrées à Las Vegas il y a dix ans ? Et Hortense vient-elle pour retrouver son époux ou pour lui faire une plus grande surprise encore ?...