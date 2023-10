Doc Martin - S04 E022 - La belle et la bête

Pour partir en voyage de noces avec Julie, Doc Martin a trouvé sa remplaçante : c’est une magnifique russe, Adriana Soupov, qui pour soigner l’épisode dépressif de Bernard Groslay s’engage avec lui dans un protocole de… « calinothérapie » ! Les voyant tous les deux s’échanger caresses, sourires et baisers, le village est perplexe : comment Groslay a-t-il pu séduire un tel canon ? Et si cette belle russe, plus que médecin, était une « professionnelle » ?...