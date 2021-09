Doc Martin - Saison 03 - Blackout

C’est le black out à Port Garrec et une vague de rhumes s’abat sur le village. Doc en est une des victimes et il va devoir lutter contre la maladie et les prescriptions de Clémentine pour arriver à soigner et donc à sauver Romaric. Celui-ci ayant subi un violent choc à la tête pourrait mourir d’une hémorragie cérébrale…