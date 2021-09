Doc Martin - Saison 04 - Une camisole pour le Doc

Le voyage de noces étant annulé, Julie a mis à la porte Martin et son fils. Martin le vit mal. Il commence à avoir régulièrement des maux de tête et des visions. Au village, on commence à dire que Martin est devenu « fou d’amour » après sa rupture. Mais d’autres habitants du village sont également victimes d’hallucinations. Que se passe-t-il ?