AVANT PREMIÈRE - DOC : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Votre nouvelle série médicale DOC arrive le mercredi 6 janvier 2021 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

DOC arrive le mercredi 6 janvier 2021 à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Si vous avez manqué le début...

Après s'être fait tirer dessus par le père de l’un de ses patients, le Docteur Fanti reprend connaissance et se rend compte qu’il a perdu tous ses souvenirs des douze dernières années. Tous ses proches - y compris sa femme - sont soudain devenus des étrangers et l’hôpital est le seul endroit où il se sent vraiment chez lui. Il va alors devoir recommencer sa carrière au bas de l’échelle, mais aussi apprendre qu'il est séparé de sa femme, que son fils est mort quand il avait cinq ans et que sa fille est désormais une femme. Andrea devra également procéder à une légère « mise à jour » concernant les dernières technologies…

Avec : Luca Argentino (Andrea Fanti), Sara Lazzaro (Agnes Tiberi), Mathilde Gioli (Julia Giordano), Raffaele Esposito (Marco Sardoni), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

DOC, Mercredi 6 janvier à 21h05 sur TF1