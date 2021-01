Doc - S01 E01 - Mémoire enfouie - Premières minutes

Après s'être fait tirer dessus par le père de l’un de ses patients, le Docteur Fanti reprend connaissance et se rend compte qu’il a perdu tous ses souvenirs des douze dernières années. Tous ses proches - y compris sa femme - sont soudain devenus des étrangers et l’hôpital est le seul endroit où il se sent vraiment chez lui. Il va alors devoir recommencer sa carrière au bas de l’échelle, mais aussi apprendre qu'il est séparé de sa femme, que son fils est mort quand il avait cinq ans et que sa fille est désormais une femme. Andrea devra également procéder à une légère « mise à jour » concernant les dernières technologies…