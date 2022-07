Doc - S01 E010 - Un joli secret

Susanne, une jeune femme trisomique, est admise à l’hôpital suite à un malaise. Elle est prise en charge par Julia et Alba. Ils découvrent très vite que la patiente n’est autre que la sœur jumelle de Lorenzo. Très protecteur envers elle, ce dernier prend le dossier en main et semble certain qu’elle souffre d’une méningite. Les résultats des examens écartent cette hypothèse méningite et Lorenzo pense alors à une leucémie. Andrea lui explique que Susanne pourrait sûrement les aider à comprendre de quoi elle souffre, mais étant donné que Lorenzo la voit encore comme une enfant, il ne l’écoute pas vraiment. Andrea prend sur lui d’interroger Susanne, mais bouleversée par ses questions, celle-ci fait une crise. Andrea se voit alors interdire d’approcher Susanne et Lorenzo demande qu’il passe en commission pour répondre des erreurs de jugement causées par l’arrêt de son traitement. Andrea vient voir Susanne une dernière fois et remarque des signes indiquant qu’elle souffre de neurosyphilis. Les examens confirment rapidement son hypothèse et Susanne est placée sous traitement curatif. Lorenzo pense d’abord qu’elle a été infectée par l’un des éducateurs qui s’occupent d’elle. Mais il s’avère en fin de compte que cela vient de son petit ami qui a contracté la maladie suite à une transfusion sanguine plusieurs années auparavant. Susanne profite de l’occasion pour présenter Alexandre, son compagnon, à Lorenzo et lui annoncer qu’ils ont décidé de s’installer ensemble. Lorenzo finit par retirer sa plainte auprès du conseil d’administration de l’hôpital et Andrea peut reprendre le travail. Voyant le bonheur de sa sœur, Lorenzo trouve enfin le courage d’avouer à Julia qu’il est amoureux d’elle, mais celle-ci lui répond qu’elle n’a pas tourné la page d’Andrea et qu’elle veut encore tenter sa chance avec lui. De leur côté, Elisa et Gabriel s’occupent d’un homme âgé retrouvé dans la rue dans un état de confusion. Il répète sans arrêt le même mot : « Neige ». En faisant quelques recherches sur lui, Elisa se rend compte qu’il s’agit du nom de sa chienne qui est restée seule chez lui.