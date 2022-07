Doc - S01 E011 - Passé décomposé

Andrea devine qu’il était en couple avec Julia avant son accident, même s’il n’en a aucun souvenir. Une mère de famille étudiante en droit perd la mémoire lors de son examen, Andrea finit par comprendre que l’ex-mari de sa patiente a le sida et qu’il l’a contaminée. Alba est ennuyée d’avoir mal réagi en apprenant que Riccardo avait été amputé. Elle essaie de se faire pardonner mais il garde ses distances. Il sympathise avec un nouveau patient, un batteur qui se croit atteint de la maladie de Charcot. Il souffre en réalité de troubles psychosomatiques. Lorenzo a pris deux jours de congé. Il est parti rejoindre une ancienne petite amie qu’il avait à la fac et avec laquelle il se droguait. Il replonge. Grâce à la fiche de suivi qu’il a retrouvé dans ses affaires, Andrea saisit qu’il y avait deux patients du nom de Pavesi hospitalisés en même temps et que le jeune homme est mort suite à une erreur médicale. Il veut prévenir les parents mais Marco l’en dissuade. Il a peur que cela attire l’attention sur le Satonal et sa femme lui dit qu’il doit absolument retrouver la fiche. Marco fouille dans le vestiaire pour la voler. Andrea se rend compte que la fiche à disparu et il décide d’aller parler aux parents de Pavesi. Gabriel joue un double jeu, il entretient une relation amoureuse avec Elisa mais sa communauté pense qu’il va épouser une jeune femme au pays. Il finit par dire à Elisa qu’ils doivent rompre. Andrea apprend que Agnès et David veulent devenir famille d’accueil et il annonce à Agnès qu’il avait une histoire avec Julia avant son accident.