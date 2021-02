Doc - S01 E013 - Libres d'aimer - Premières minutes

Suite à un malaise, Serena Ruffo, célèbre actrice et grande sœur d’Elisa, est admise à la polyclinique. Elisa ne souhaite pas lui parler tout de suite, ce qui ne manque pas d’interpeller Gabriel. Julia s’occupe de ce qu’elle soupçonne être une anémie. Serena est enceinte. La première entrevue des deux sœurs est pour le moins électrique. L’ex-mari de Teresa est lui aussi hospitalisé et celle-ci ne souhaite pas non plus lui parler, au grand dam de sa fille, Francesca. Lorenzo prend les choses en main. Chiara rend visite à Lorenzo pour lui demander de l’argent. S’il refuse, elle n’hésitera pas à dire à son chef de service qu’il prend des opiacés. Teresa a trouvé un flacon suspect non étiqueté. Elle en fait part à Marco. Andrea fanti poursuit ses recherches sur le Satonal.