Doc - S01 E015 - Complots

Darius Corrola, l’ancien interne, accuse Andrea d’avoir falsifié les données sur le Satonal. Lorenzo ne croit pas à cette version des faits mais Marco le fait chanter : s’il parle, il dira à tout le monde que Lorenzo a pris de la drogue. Andrea veut parler à Corrola, Agnès l’en dissuade, mais elle rencontre l’interne en secret juste avant qu’il ne meure. Lorenzo est prêt à tout pour que son amie puisse recevoir une greffe de foie. Mais les chefs de service refusent car c’est une toxicomane. Finalement, l’hôpital reçoit un foie hépatite B positif, comme Alba le fait remarquer, les receveurs en attente sont négatifs. La greffe est donc possible et Lorenzo s’engage à s’occuper d’elle. Le Dr Martel est fière de sa fille et elle lui propose de l’assister lors de la transplantation. Alba envisage de changer de spécialité et d’aller en chirurgie au grand dam de Riccardo. Une course de natation est organisée pour une œuvre caritative, le service doit y participer. Riccardo se défile en disant qu’il ne sait pas nager. Alba est triste de voir que son petit ami n’assume pas sa différence. Un célèbre médecin humanitaire en Afrique est hospitalisé, il pense être victime d’un complot et pense avoir été empoisonné. En réalité, il a été irradié par les déchets électroniques de la décharge près de laquelle son dispensaire est installé. Pour le sauver, il faut lui faire une greffe de moelle osseuse. La sœur du patient est compatible et accepte de l’aider s’il renonce à sa part d’héritage pour qu’elle puisse sauver l’entreprise de leur père. Gabriel s’installe chez Elisa pour quelques jours suite à un dégâts des eaux chez lui. Agnès se plaint de douleurs dentaire et elle perd connaissance.