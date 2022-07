Doc - S01 E016 - L'heure des choix

Andrea rejoint Caroline pour lui dire qu’Agnès a eu un malaise. A l’hôpital, Lorenzo tente de convaincre Andrea de ne pas s’occuper d’Agnès, mais celui-ci refuse. Lorenzo propose une solution à Marco pour éviter d’accuser Andrea dans l’affaire du Satonal et se heurte à un refus. Restée seule avec Agnès, Caroline lui demande de dire à l’équipe qu’elle a été en contact avec Darius. Agnès lui promet de révéler la vérité si ses hémocultures sont positives. Alba annonce à Ricardo qu’elle s’est inscrite au concours pour l’internat de chirurgie. De son côté, Teresa rameute les troupes pour la course caritative. Elle demande à Elisa de dire à Gabriel de rapporter son contrat signé pour l’année suivante. Clara reçoit la visite de Lorenzo qui lui prodigue des conseils sur son traitement à venir. Pendant ce temps, l’équipe continue à tenter d’établir un diagnostic sur le cas d’Agnès. Ricardo accoste la mère d’Alba pour la convaincre de ne pas rejeter la candidature de sa fille. Il se fait sèchement rabrouer. Rentrée chez elle, Elisa retrouve Gabriel et lui fait part de ses inquiétudes à propos du contrat. Celui-ci la rassure et lui dit qu’il rapportera le contrat signé le lendemain. Andrea finit par comprendre qu’Agnès a vu Darius. Il parvient à établir un diagnostic mais l’état d’Agnès s’aggrave. Andrea est convoqué dans le bureau de Marco qui lui annonce sa mise en examen et sa mise à pied immédiate. Andrea décide de rester en tant que proche d’Agnès. Lorenzo annonce à Julia qu’il veut changer d’hôpital. Alba va voir sa mère et lui dit qu’elle ne veut pas passer le concours. Elle se rend ensuite chez Riccardo et lui dit qu’elle passe la nuit chez lui, qu’il le veuille ou non. Julia et Andrea finissent par trouver la cause de la maladie d’Agnès, un champignon découvert en 2009. Ils décident de tenter un traitement expérimental qui sauve Agnès. Lorenzo finit par avouer qu’Andrea n’est pas coupable, et que c’est Marco qui a falsifié les essais. Marco est arrêté sur-le-champ. Le jour de la course de natation est arrivé. Riccardo s’approche de la margelle en maillot de bain, dans un silence stupéfait. Gabriel annonce à Elisa qu’il repart. Julia, de son côté, dit à Andrea qu’elle a demandé sa mutation. Celui-ci la supplie de rester à ses côtés.