Doc - S01 E02 - Selfie

Andrea ne supporte plus de rester à l’hôpital et cherche à s’en aller à tout prix. Agnès et Enrico arrivent à le convaincre de rester le temps de sa thérapie et demandent à Julia de l’y accompagner. Andrea partage sa chambre avec Jacob, un jeune homme hospitalisé après avoir perdu connaissance en pleine rue. Les médecins ne parviennent pas à déterminer de quoi il souffre. Aux urgences, Alba et Ricardo sont confrontés à une arrivée massive de gens rendus malades par un lot de gâteaux contaminés à la salmonelle.