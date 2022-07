Doc - S01 E02 - Selfie

Andrea ne supporte plus de rester à l’hôpital et cherche à s’en aller à tout prix. Agnès et Enrico arrivent à le convaincre de rester le temps de sa thérapie et demandent à Julia de l’accompagner durant celle-ci. Une fois installé, Andrea est rejoint par son camarade de chambre, Jacob, hospitalisé après avoir perdu connaissance en pleine rue. Les médecins ne parviennent pas à déterminer de quoi souffre Jacob. Andrea se lie d’amitié avec lui et à la fois en discutant et en fouillant dans son portable, il découvre que Jacob, qui n’a que 17 ans, gagne sa vie en faisant des selfies extrêmes. Son but est de gagner assez d’argent pour aider sa petite amie qui doit accoucher sous peu. Aux urgences, Alba et Ricardo sont confrontés à une arrivée massive de gens rendus malades par un lot de gâteaux contaminés à la salmonelle. Alba a d’abord beaucoup de difficultés à gérer l’afflux massif de patients, mais elle s’en finit par s’en sort avec l’aide de Ricardo et elle parvient à déceler une pathologie plus grave chez une des patientes. Alors qu’il continue d’accompagner Jacob tout en aidant Julia à déterminer de quoi ce dernier souffre, Andrea rencontre Agnès et Enrico au sujet de son statut dans l’hôpital : étant donné son état, il ne peut plus pratiquer et doit donc démissionner ou faire face à une procédure d’inaptitude. Andrea accompagne Jacob à la maternité pour qu’il puisse assister à la naissance de son enfant, mais Jacob fait une nouvelle crise juste après. Conscient qu’il n’est plus en mesure d’être médecin, Andrea choisit de démissionner, mais en voyant le dernier selfie de Jacob, une lésion sur le cou de ce dernier lui fait comprendre de quoi il souffre. Il se précipite à l’hôpital pour prévenir Julia et revient sur sa décision de démissionner.