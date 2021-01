Doc - S01 E03 - Rien de personnel

Andrea Fanti réintègre le service, mais avec un nouveau statut. Il ne doit pas être en contact direct avec les patients, ni leur parler. Mais il n’en fait qu’à sa tête. C’est parce qu’il s’est ouvert à un patient et s’est rapproché de lui qu’il est parvenu à percer le mystère de son état de santé. Alex Ferold cache un lourd secret : il a perdu son emploi et ment à sa femme. Andrea comprend qu’il a contracté la leptospirose en traînant près du Lambro. Le docteur Gabriel Kidane s’humanise au contact de la nouvelle interne, Alba, et il permet à un vieil homme, Victor, condamné par la maladie, à mourir dans les bras de sa femme. Andrea découvre qu’Agnès a refait sa vie avec un autre homme. Elle ne lui avait toujours pas avoué la vérité pour ne pas le brusquer. Andrea espère toujours la reconquérir et il essaie de renouer des liens avec sa fille, qui l’évite. Il se demande s’il avait une liaison, mais il ne se souvient toujours pas de la nature de sa relation avec Julia...