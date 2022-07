Doc - S01 E04 - Ça fait du bien et ça fait mal

Un patient est admis à l’hôpital suite à une chute en montagne. Julia le prend en charge mais refuse de le voir. Andrea recherche le mot de passe de sa boîte mail, avec pour seul indice une question : « Qu’est-ce qui est bon et qui fait mal ? ». Lorenzo tente de convaincre Enrico de parler à Andrea de sa liaison avec Julia. Celui-ci est réticent. Andrea se lie d’amitié avec le patient. Il apprend que c’est le frère de Julia, et qu’ils entretiennent des rapports difficiles. Agnès demande à sa fille de passer un peu de temps avec son père. Caroline refuse, arguant qu’ils finiront par ne parler que de Matthias. Flashback : Alors qu’Agnès doit se faire opérer, Andrea emmène ses enfants à Eurodisney. Matthias vomit à plusieurs reprises, et à leur arrivée à Paris, Andrea l’emmène d’urgence à l’hôpital. L’enfant ne survit pas. Andrea finit par trouver le mot de passe de son compte et lit tous les messages qu’il avait écrit à Enrico, lui expliquant qu’il a tué son fils et qu’il ne mérite pas d’être médecin. Julia demande des analyses complémentaires pour son frère et apprend qu’il a une sclérose en plaques. Marco s’entretient avec Irène, sa femme, au sujet d’un contrat. Celle-ci lui conseille de rester proche d’Andrea, au cas où il retrouve la mémoire. Fanti annonce à Agnès qu’il quitte l’hôpital.