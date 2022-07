Doc - S01 E05 - L'erreur parfaite

La jeune Sofia, dix-neuf ans, tente de se suicider pour mettre fin à ses douleurs récurrentes depuis qu’elle a treize ans. D’après la mère de Sofia, si elle a un problème, c’est dans sa tête, ses douleurs au ventre sont exagérées et elle n’a rien à faire dans cette clinique. Le service est dépassé par les demandes d’hospitalisation provenant des urgences. Les membres de l’équipe oublient de se débarrasser d’un stock de médicaments extrêmement toxiques. Andrea Fanti n’est pas au courant que ces antidouleurs ne s’utilisent plus depuis des années et il en administre à Sofia. La « célèbre » actrice Lise Ravel est admise dans le service suite à un évanouissement mais n’accepte de se faire examiner que par le docteur Fanti. Julia se rend chez Andrea pour le convaincre de revenir seulement pour ausculter la patiente malgré sa démission. Gabriel, Elisa et Riccardo apprennent qu’Alba est la fille du docteur Martel, le chirurgien chef.