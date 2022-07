Doc - S01 E06 - Bol d'air

Dix ans avant l’accident d’Andrea, Marco et ce dernier sont en compétition pour le poste de médecin-chef. Ils reçoivent tous les deux Rick, un jeune homme admis aux urgences après une chute dans des rochers. Il souffre de plusieurs fractures, mais également d’une gêne respiratoire dont on n’arrive pas à déterminer l’origine. Agnès, de son côté, rencontre une spécialiste de l’hôpital pour des fibromes et se voit conseiller une hystérectomie afin de remédier au problème. Andrea s’y oppose et lui prend un rendez-vous chez un de ses amis, mais néglige de l’accompagner car trop pris par le cas du jeune homme. Marco et Andrea pensent d’abord à une embolie pulmonaire graisseuse qui aurait pu être provoquée par le fait que Rick a pris l’avion peu de temps après son accident. Ils envisagent également un problème cardiaque héréditaire, mais ce n’est pas ça non plus. En questionnant Rick, Andrea découvre qu’il est amoureux de Marie, la fille du compagnon de sa mère, chose que les deux jeunes cachent à leurs parents. Lorsque Rick fait un nouvel arrêt cardiaque, Andrea pousse à Marie à lui avouer qu’ils sont allés faire une plongée en bouteilles juste avant de prendre l’avion, ce qui lui fait comprendre que Rick souffre d’un accident de décompression. La jambe fracturée de Rick ayant commencé à nécroser, les médecins sont obligés d’amputer et Andrea accompagne le jeune garçon du mieux qu’il peut afin de l’aider à accepter sa nouvelle vie. En parallèle, l’intervention qu’Agnès devait subir se passe mal. Elle décide donc de ne pas poursuivre ce traitement et d’opter pour l’hystérectomie, ce qu’Andrea finit par accepter, bien qu’il ait été réticent au départ. Alors qu’Agnès s’apprête à se faire opérer, Andrea emmène Caroline et Mathias pour leur weekend à Paris.