Doc - S01 E07 - L'origine du mal

Julia ne trouve jamais le bon moment pour rappeler à Andrea la nature de leur relation. Lorenzo lui conseille de ne plus attendre. Quand elle rassemble enfin son courage, Caroline est admise à l’hôpital suite à une malaise. La fille du Doc minimise ses troubles, mais elle semble cacher un secret. Andrea et Agnès se demandent si leur fille se drogue. Son état de santé se dégrade. Andrea a l’impression d’être un étranger dans la vie de sa fille et il se sent impuissant.