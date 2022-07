Doc - S01 E07 - L'origine du mal

Julia ne trouve jamais le bon moment pour rappeler à Andrea la nature de leur relation. Lorenzo lui dit qu’elle doit se jeter à l’eau. Quand elle rassemble enfin son courage, Caroline est admise à l’hôpital suite à une malaise. La fille du Doc minimise ses troubles mais semble cacher un secret. Andrea et Agnès se demandent si leur fille se drogue. Son état de santé se dégrade. Andrea a l’impression d’être un étranger dans la vie de sa fille et il se sent impuissant. Riccardo lui remonte le moral en lui disant que sans Andrea, il serait mort quand il était ado et que rien n’était perdu pour Caroline. Pour la faire rire et renouer des liens, Andrea s’essaye au rap sur la chanson préférée de sa fille. Grâce à son sens de l’observation, le Doc finit par comprendre que Caroline est en fait boulimique. Elle finit par s’ouvrir et il comprend qu’elle porte le fardeau de la mort de Mathias. En effet, elle l’avait vu avaler une recharge de cigarette électronique et n’avait rien dit à ses parents. C’est la nicotine qui a provoqué l’arrêt cardiaque de son petit frère. Une autre patiente est admise dans le service, c’est Vicky, une influenceuse, qui a des prothèses mammaires défectueuses. Gabriel et Riccardo sont sous le charme, Elsa et Alba les trouvent tous les deux ridicules. Vicky finit par renoncer à ses prothèses et à s’accepter comme elle est. Ce n’est pas le cas de Riccardo qui refuse encore de sortir avec Alba en prétextant qu’il est déjà en couple…